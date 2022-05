Groupe ODIS est spécialisé dans la fourniture de pièces détachées automobiles, fournitures industrielles et peintures.

il est présent dans 9 villes Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Redon, Angers, Granville, Avranches et Cherbourg

depuis 2000, groupe Odis est distributeur de solutions pour l'industrie et l'automobile