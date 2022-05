Laurie DESCOLLONGES

Madame, Monsieur,



Actuellement responsable adjointe sur le magasin de Kiko Lyon Part Dieu, c’est avec beaucoup d’intérêt que aujourd’hui, je souhaites me tourner vers un poste de formatrice.



Passionnée par la cosmétique depuis de nombreuses années, j’éprouve un réel désir à postuler pour un métier me permettant l’accompagnement des mes collaborateurs, tout en mettant en avant mes stratégies orientées vers l’élargissement des compétences.



En ce qui concerne mon expérience de responsable adjointe chez Kiko, j’ai eu la grande chance de faire mes premiers pas de manager sur le magasin de La Part Dieu où j’ai pu découvrir de près l’alliance entre une animation floor de qualité et la gestion multi-client.

Je me suis toujours attachée à faire preuve d’exemplarité et de rigueur afin d’apporter ma pierre à l’édifice. La spécificité de ce top store France nous impose en effet de la minutie

et un service client irréprochable, deux éléments clefs auxquels j’accorde une importance particulière. De plus, mon dynamisme et mon âme de challengeuse m’ont toujours permis d’être une source de motivation pour mon équipe.



En tant que responsable adjointe, je dois bien avouer que ce qui m’anime encore davantage c’est le fait de pouvoir accompagner mon équipe au quotidien. Il n’y a rien de plus gratifiant que de les voir évoluer dans leur métier grâce à l’encadrement et aux conseils que je peux leur prodiguer. Ainsi, transmettre mes connaissances, ma motivation et veiller au respect des procédures de l’entreprise sont autant de facteurs qui contribuent à mon épanouissement professionnel. J’ai aujourd’hui la possibilité de développer mes capacités à accompagner et à animer une équipe. Etre une référente ainsi qu’un relais digne de confiance pour mon manager sont deux points très important dans mon métier.



Pour toutes ces raisons, je serais très heureuse d’endosser le rôle de retail trainer. Ma détermination et ma forte capacité d’adaptation me permettront de développer encore davantage mes compétences dans le but d’emmener les équipes et les magasins toujours plus loin.



Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l’attente de votre réponse je vous pris d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Floor management