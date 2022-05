Laurie DIAZ

De nature aventurière, je me nourris de photo mais aussi de jus de citron et de musique électro. Les voyages sont ma source d’inspiration. C'est donc naturellement qu'après 7 ans en agence de publicité en qualité de Directrice artistique dont 4 dans l'océan indien, je décide de poser mes valises au studio le Carré à Lyon pour enfin faire de la photo mon second métier.



Mes compétences :

Direction artistique

Graphisme

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe Photoshop