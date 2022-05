Laurie DUFOURMANTELLE

Je suis actuellement Adjointe de direction dans une enseigne de décoration et d'ameublement d'intérieur et d'extérieur,

Ayant évoluer dans beaucoup de poste , ceci m'a permit d'acquérir de l'expérience et de la maturité dans chaque domaine , j'ai grâce à cette belle aventure , trouver le domaine qui me parle le plus et en qui j'ai grand plaisir ,motivation,curiosité , et une envie continuelle a en apprendre davantage

Le merchandising !





Je recherche un poste dans ce domaine afin d'apporter mon savoir et ma faculté à comprendre toutes nouvelles procédures et attentes peuvent être un gain de temps , de partager nos visions et imagination



Mes compétences :

Animation des ventes

Suivi commercial et administratif

Inventaire

Management

Relations clients

Merchandising

Animation d'équipe

Animation commerciale

Microsoft Word

Animation de réunions

Formation commerciale

OpenOffice

Livraisons

Suivi clientèle

Organisation du travail

Sens du contact

Imagination

Compréhension

Écoute

Ouverture d'esprit