Laurie DUJARDIN

Après des expériences très formatrices en développement de sections sportives, planification stratégique et pilotage de structure, j'ai trouvé ma voie : le développement de projets et l'événementiel, tout ce qui bouge, de la création à l’opérationnel !



Actuellement coordinatrice du Centre de Valorisation du Haras national du Pin je m’emploie à développer les « nouvelles » utilisations du cheval de trait comme par exemple le cheval territorial et utilitaire. La devise du centre « sélectionner, former, valoriser l’excellence normande »



Ma formation en aménagement du territoire puis en entrepreneuriat et tourisme des sports nature me permet d'être opérationnelle dans de nombreux domaines.



Passionnée par les chevaux, la mer et le sport, je souhaiterai à terme revenir dans le Calvados (secteur Bayeux, St Lo, Caen) et travailler sur des projets sportifs et/ou touristiques.



Dynamique et motivée, je suis à la recherche de projets toujours plus originaux ! Je suis à l’écoute de toute proposition. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Equitation et Cheval

Cartographie

Football Américain Féminin

Pédagogie et animation

Événementiel sportif

Enquêtes de terrain

Planification stratégique

Coordination de projets

Ingénierie

Gestion événementielle

Développement de partenariats

Relations Presse

Communication

Community management

Sport

Marketing territorial

Diagnostic de territoire

Tourisme

Développement touristique