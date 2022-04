Depuis 1958, la revue « Pollution atmosphérique, climat, santé, société » a contribué à l’élargissement des connaissances scientifiques sur la qualité de l’air, ses conséquences sur le changement climatique, ses effets sur la santé et sa prise en compte par la société. Numérisée depuis 1992, plus de 1000 articles sont ainsi disponibles en ligne….

La revue, classée de rang A par l'AERES, est dotée d’un Comité de rédaction et d’un Conseil scientifique.

Les articles sont publiés en français ou en anglais avec un résumé, des mots-clés et les légendes des figures disponibles dans les deux langues.



Site de la revue : irevues.inist.fr/pollution-atmospherique



Rédacteur en chef : Pierre CARREGA

Secrétaire de rédaction : Aurore ROYNETTE



Mes compétences :

Qualité de l'air

Pollution atmosphérique

Media sciences et techniques