Christophe CHAIX

Géographe-climatologue (PhD), je suis au service de la population et des élus à l'Agence alpine des territoires (Agate). J'étudie le changement climatique et ses impacts en montagne, afin d'accompagner les collectivités et les acteurs locaux dans la mise en place de stratégies et d'actions d'adaptation pour assurer leur transition climatique. L'objectif est de réduire la vulnérabilité de nos territoires, d'augmenter leur capacité de résilience et de maintenir leur attractivité future dans ce nouveau contexte de changement climatique qui transforme déjà nos ressources naturelles, et fragilisera ce bel espace de vie qu'est la montagne si nous ne faisons rien pour changer d'approche.



A l'interface science-société, voyageant de la donnée à l'aide à la décision, mon travail cherche à faciliter la traduction de la complexité en une démarche d'action positive et efficace.



- Concepteur, coordinateur, chef de file chez Agate du projet européen ARTACLIM (Interreg-Alcotra) : Adaptation et Résilience des Territoires Alpins face au Changement Climatique

http://www.artaclim.eu

http://www.mdp73.fr/index.php/2-non-categorise/29-artaclim

- En charge de l'observatoire du changement climatique dans les Alpes, chez Agate.

http://www.mdp73.fr/index.php/9-les-observatoires/7-observatoire-du-changement-climatique

- Chargé de mission transition climatique et énergétique des territoires chez Agate.

- Conférencier et formateur sur le changement climatique et l'adaptation.

- Membre des conseils scientifiques du Parc National de la Vanoise et du Parc Régional du Massif des Bauges.

- Intervenant externe à l'Université de Savoie, Lausanne et de Grenoble en Master Géographie et en Executive MBA Innovation Touristique



Mes compétences :

Climatologie

Changement climatique

Adaptation

Géographie

Biodiversité

Tourisme

Environnement

Prospective

Communication