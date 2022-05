Laurie DURAND

Jeune diplômée en Géographie et Aménagement Mention Tourisme et Développement, anciennement d'un DU Responsable de site E-commerce, E-tourisme en 2013, j'ai de plus obtenu un BTS Management des Unités Commerciales en 2012.

Je pars en Nouvelle Zélande pour une année d'expérience à l'étranger pour améliorer mes compétences professionnelle ainsi que mon Anglais.



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Management

Tourisme

Vente

JQuery Mobile

HTML5 CSS3

Webmarketing

E-tourisme

E-commerce

Internet

Design

Infographie [Photoshop ]

Développement durable