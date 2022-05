Vanessa BERGGOU

Mes compétences :

Maîtrise de l'Informatique

Goût du contact et du travail d'équipe

Sens de l'organisation et des responsabilités

Sens de l'accueil

Connaissance clients

Connaissance du marché

Développer son activité

Fidéliser et Développer

Créer une bonne relation avec ses clients

S'adapte facilement

Commerciale

Assurances

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de t

Eléments de base en gestion comptable et administr

Techniques commerciales

Techniques de prospection commerciale

Techniques de vente

Suivre et développer un portefeuille clients

N�gociation

Gestion administrative