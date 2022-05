Laurie ESPARZA

Issue d'une formation initiale en écologie je suis toujours convaincue que l'aménagement du territoire et la préservation biodiversité ne sont pas des notions incompatibles. Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu travailler avec les services de l’État ainsi que divers maitre d'ouvrages publics et privés pour les accompagner dans la mise en place de mesures environnementales dans le cadre de projets ou programmes d'aménagements. Ce travail s'est effectué notamment au travers du développement d'outils (guides, grilles d'analyses etc...) ainsi que de l'instruction de dossier relatifs aux espèces protégées en DREAL et la gestion de projet en bureau d'étude. Mon objectif professionnel consiste a accompagner les différents acteurs de l'environnement dans la prise en compte de la biodiversité dans la gestion du territoire, tout en travaillant pour améliorer les connaissances sur les espèces et leur fonctionnement.



Mes compétences :

Droit de l'environnement - Procédures

Écologie - Biologie des espèces

Gestion de projet - Etudes environnementales

Assistance maitrise d'ouvrage

Politiques publiques

Microsoft Office