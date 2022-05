Laurie FANLO

-Capacité à élaborer et conduire un projet de développement culturel local en milieu rural et transfrontalier.

-connaissance des institutions européennes, et des divers dispositifs communautaires.

-connaissance du secteur culturel et des politiques du patrimoine.

-connaissance des différences institutionnelles, administratives et culturelles entre la France et l'Espagne.

-maitrise du castillan à l'oral comme à l'écrit (niveau bilingue).

-pratique du catalan.

- qualités rédactionelles et relationnelles, esprit d'analyse et d'initiative, autonomie, disponibilité et discrétion.



Mes compétences :

Coopération culturelle

Développement culturel

développement territorial

Valorisation

Valorisation du Patrimoine