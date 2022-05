Laurie GERVAIS

Diplômée d'un baccalauréat économique et social mention assez bien, je suis à la recherche d'une entreprise pour la signature d'un contrat d'apprentissage pour un CAP esthétique. Extrêmement motivée, je suis souriante, ponctuelle et douce. Je parviens à mettre rapidement en confiance, l'aspect relationnel étant primordial dans la fidélisation d'une clientèle. Depuis longtemps passionnée/intéressée par le domaine du bien être et de la beauté, j'ai un intérêt particulier pour l'onglerie.



Je suis également à la recherche d'un emploi ou saisonnier ou job étudiant afin de financer mon permis et de gagner en indépendance.



Mes hobbies sont la plongée sous-marine ( niveau 1 validé ), la lecture.



Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint