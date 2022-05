Laurie JUNILLON

Passionnée par la parfumerie depuis toujours je possède une double compétence dans le domaine: évaluation olfactive et marketing. Attentive à l'univers du luxe, je nourris ma culture de ce marché et suis en permanence à la recherche de découvertes et innovations.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations supplémentaires ou tout simplement pour échanger sur cet univers passionnant.

A bientôt



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthèse

Adaptabilité

Management d'équipe

Connaissance du marché de la parfumerie

Evaluation Olfactive

Connaissance des matières premières de parfumerie

Stratégie Marketing

Gestion de Projet