Laurie KOMAN

Une solution globale pour votre maison !



CARTIS fabrique en France un système de filtration répondant à tous les besoins en eau du foyer : boisson, cuisine et hygiène corporelle et bien sûr pour les tâches ménagères et l'alimentation des appareils électro-ménagers. L'eau que nous trouvons à la sortie de notre robinet ne cesse de se dégrader pour une raison simple.

Le réseau fonctionne en cycle fermé : l'eau que nous avons aujourd'hui est celle qui a quitté notre domicile par les égouts pour être ensuite re-potabilisée.



La qualité d'une eau de source directement depuis votre robinet ?



La technologie CARTIS (Développée en collaboration avec le CRT Plasma Laser - CNRS) est la seule permettant la mise en place d'unités de filtration d'eau totalement autonome ne consommant pas d'électricité et ne demandant strictement aucune maintenance ni consommable pour une durée de 8 ans.



CARTIS agit sur 4 points :



- Filtration des particules en suspension (Métaux lourds)

- Suppression des substances dissoutes (Pesticides, médicaments, hormones, chlore...)

- L'eau retrouve son goût naturel et neutre

- La gestion intelligente du calcaire : CARTIS conserve les minéraux dans l'eau, empêche le tartre de se former et élimine celui déjà présent dans toutes vos canalisations, votre chauffe-eau et vos électroménagers (lave-vaisselle, machine à laver, etc…) ont une bien plus longue durée de vie.



CARTIS en chiffres :

- 8 ans de recherche avec le CNRS et un brevet Mondial Exclusif

- 16 ans d'existence dans l'industrie

- 5 ans d'existence pour les particuliers

- 1400 partenaires actifs en France, DOM-TOM, Allemagne, Suisse, Belgique

- 200 plombiers agrées sur le territoire

- 2 usines en France pour la fabrication et l'assemblage

- 1 solution globale pour votre maison ou sites professionnels