Fanny QUERE

DELTA SERVICE LOCATION, PME spécialisée dans la prestation de services en énergie temporaire, pompage et rabattement de nappes phréatiques est répartie en 7 agences sur l’ensemble du territoire national (Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Tours, Paris et Lille) afin de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus de renseignements : www.dsl.fr.



Si vous disposez d’un profil type électromécanicien atelier ou itinérant, chargé(e) d’affaires, chargé(e) de développement commercial et si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et où le capital humain est la clé de réussite de cette PME, n'hésitez pas à nous contacter!