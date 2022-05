Laurie L'HERMITTE

Bonjour Mesdames, Messieurs,



Ayant été secrétaire médicale depuis 2 ans au sein d'un cabinet dentaire, je suis à la recherche d'un nouvel emploi correspondant à mes attentes et à mes compétences professionnelles.

Je souhaite m'orienter vers un nouveau poste, autre que celui du secrétariat médical, répondant à mon cursus scolaire (BTS assistant de Manager).



J'ai travaillé auprès de 9 praticiens, l'organisation, le contact, le sens des responsabilités, le professionnalisme et la discrétion sont mon quotidien. Après 2 ans d'activité professionnelle au sein d'un important secrétariat dentaire, je suis en mesure de savoir gérer l'urgence des situations.



En espérant avoir attiré toute votre meilleure attention, je me tiens à disposition d'éventuels compléments d'informations.



Mes compétences :

Prise de RDV

Secrétariat

Création dossier

Commande fournitures

Tenue comptabilitié

Facturation

Prise de notes

Accueil physique et téléphonique

Relance impayés

Ponctualité

Relation sécurité sociale/mutuelle

Assiduité

Prise d'initiative

Réservation clinique

Microsoft Excel

Microsoft Word

Axi planning

Axi santé

Microsoft PowerPoint

Internet

Microsoft Visio

Microsoft Access