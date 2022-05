Laurie LACHAMBRE

Après 4 ans dans le commerce, j’ai fait le choix de réorienter ma carrière dans la gestion administrative d’entreprise pour acquérir plus de polyvalence.



Mes expériences m’ont permis de développer des compétences telles que le sens du relationnel, l’écoute active et le traitement des demandes des clients.

Ma capacité d’adaptation et d’organisation me permet de gérer les priorités selon des imprévus.

Par ailleurs, je possède un bon esprit d’équipe et j’ai le sens des responsabilités.



Rigoureuse et dynamique, je souhaite mettre à profit mon expérience commerciale et acquérir de nouvelles compétences en administration. L’alternance représente pour moi le moyen le plus efficace pour être compétente et opérationnelle au plus vite.

Je pourrai participer activement au bon fonctionnement de votre entreprise avec un rythme d’alternance aménageable selon vos besoins.





Mes compétences :

Négociation commerciale