Laurie LAGARDE

18 ans dexpérience en communication globale dans les secteurs privé et public :



8 ans en agence de publicité :

Connaissances des problématiques des annonceurs, définition et mise en oeuvre de la stratégie de communication 360° BtoB et BtoC sur des budgets internationaux et secteurs variés (automobile, banque, grande distribution, compagnie aérienne, téléphonie mobile,..)



10 ans en collectivité territoriale :

Elaboration de la stratégie de la communication de la Ville, responsable de la communication du Maire et des relations publiques/relations presse, en lien avec les élus et différents partenaires.



Mes compétences :

Automobile

Banque

Chargé de communication

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

PROGRAMME

Web

Publicité

Gestion de projet