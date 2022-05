Laurie LAGRANGE

Disponible au 06 65 40 41 54 ou par mail : l.lagrange@talent-in-sight.fr



Par la création de TALENT IN SIGHT et en m’associant à Cyril ARNAUD-CROZAT, j’avais à cœur de créer un Cabinet de Recrutement à notre image où l’accompagnement serait aussi important que le recrutement en lui-même.



Ayant eu la chance d'intervenir sur le recrutement de profils divers et variés, l’expérience m’a prouvé qu’au-delà de recruter des compétences, il faut avant tout recruter la bonne personne.



C’est pourquoi, convaincus que le triptyque Candidat-Poste-Entreprise est la pierre angulaire de tout recrutement réussi, nous nous efforçons à analyser et comprendre pleinement les exigences de nos clients et de nos candidats afin de créer la parfaite alchimie.



