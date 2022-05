Laurie LAINE

Chez Divine Attention, la thérapie du bien être passe par les massages, les soins du corps, ainsi que les soins énergétiques et relaxation.

​

Le massage est un art riche et ancien , dont les multiple technique sont ici intégrées dans une pratique personnalisée: chaque soin est unique , et adapté à votre besoin du moment et est accompagné d'huiles aromatiques, d'huiles essentielles et senteurs en harmonie avec vos besoins ou envies du moment.



​



Les soins énergétiques font appel à différentes techniques, qui sont toutes en lien avec le champ énergétique humain.



Ils permettent de rétablir la circulation des énergies du corps, d'équilibrer, dynamiser, ou apaiser ces flux, selon les besoins , et ainsi de lever les blocages émotionnels.