Laurie LAZZERESCHI

Bonjour,



Je suis étudiante en Master of Science International Marketing à l'ESC Rennes School of Business et je souhaite réaliser mon projet professionnel dans le secteur de l'agroalimentaire.

Je suis actuellement en stage de fin d'études comme Assistante Trade Marketing chez Barilla-Harrys France



Mes compétences :

Négociation commerciale

Analyse de données

Maitrise panels distributeurs et consomateurs

Création d'argumentaires de vente

Organisation et autonomie