Louise RENAUDIN

3 ans d’expérience (hors stages) dans le marketing et la communication



De solides compétences linguistiques (Anglais, Espagnol et Italien)



Des aptitudes à la coordination de projets



De l’aisance dans les relations publiques



Diplômée d'un Master en Marketing Digital et Communication, J’ai réalisé plusieurs expériences internationales en marketing numérique dans divers secteurs, je m’adapte rapidement à de nouveaux environnements et outils et suis autonome.



Intéressée par la publicité, les nouvelles technologies, la musique et les voyages, j’aimerais trouver un poste qui me permette d’associer mes intérêts avec mes missions.



Mes compétences :

International Marketing

International sales

eCRM

Webmarketing