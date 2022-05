Laurie LHUILLIER

Spécialisée en marketing et en communication, j'aide actuellement le CSTB à lancer sa nouvelle filiale, Bioguess, dont la mission est de préserver les biens et les hommes des contaminations biologiques (moisissures, insectes, mycotoxines...). L'aspect entrepreneurial du projet m'a tout de suite plu. Tout était à faire : de la définition de la stratégie marketing à la mise en place d'actions commerciales.



Aujourd'hui j'ai acquis, grâce à ce poste, une vision à la fois stratégique et opérationnelle qui me permet de mettre en place diverses actions marketing en cohérence avec les objectifs de l'entreprise. J'ai également développé des compétences commerciales au contact de potentiels clients et partenaires. Enfin, à l'aise avec les chiffres, j'ai participé à la révision du business plan et à la rédaction de plusieurs projets de financement.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Publicité

Anglais

Microsoft Office

Adobe InDesign

Marketing

Stratégie commerciale