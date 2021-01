Laurie MARQUE

Interessee par l'urbanisme et l'aménagement du territoire en général, je me suis tout d'abord dirigée vers un MII Droit de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Immobilier. Souhaitant œuvrer au sein d'une collectivité territoriale, je me suis ensuite orientée vers un MII spécialisé en droit des collectivités territoriales. En effet, il me semblait important de renforcer mes connaissances sur le fonctionnement des collectivités avant de pouvoir y œuvrer efficacement. Ce Master, par la polyvalence qu'il assure m'a permis de renforcer mes connaissances et développer des compétences dans divers domaines comme les marchés publics ou encore les finances publiques locales.

Outre mon parcours universitaire, ce sont mes expériences au sein de la fonction publique qui m'ont convaincu dœuvrer au sein d'une collectivité territoriale en développant mon sens du service public.



Mes compétences :

Gestion de projet

Droit de l'environnement

Droit de l'urbanisme

Développement territorial

Urbanisme

Aménagement du territoire

Environnement

Droit

Collectivités Territoriales