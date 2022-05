Bonjour,

Je suis Laurie Martinez et j'habite à Perpignan.

Actuellement je suis directrice district au sein de la société Nutrimetics, spécialisé dans la vente et le conseil en cosmétique à domicile.

Je cherche a élargir mon réseau auprès de personnes passionnés par le monde de la nutrition et de la beauté.Notre équipe ne demande qu'a s'agrandir!!