Laurie MARTINEZ

Je suis actuellement en poste en tant qu'assistante administrative chez SOS Oxygène et suis titulaire d'un BTS Assistant de manager.



Je suis dynamique, souriante, autonome et j'aime le contact avec les gens.



Je parle couramment anglais, j'ai un bon niveau en espagnol et un niveau intermédiaire en italien.



Mes compétences :

Tourisme

Informatique

Secrétariat

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Traduction anglais français