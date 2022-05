Quentin MARIETTE

Originaire de l'île de la Réunion, je suis ingénieur depuis octobre 2011, diplôme de chef de projet informatique, robotique.



Après avoir travaillé 1 an et demi pour AIRBUS en tant que consultant, j'ai souhaité me diversifier et continuer à développer mon bagage technique.



Aujourd'hui je travaille dans le domaine de la distribution électrique, chez Schneider Electric.

Mes fonctions principales sont la configuration et la mise en place d'un superviseur du réseau électrique pour des projets OIL&GAS, à l'aide des logiciels Schneider (PACiS et MCIS).

Je m'occupe également de la phase validation client en usine et de la mise en service sur site.



Si vous souhaitez échanger ou en savoir plus, n'hésitez à me contacter.



À bientôt et merci de votre visite!



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Rugby

Automatismes industriels