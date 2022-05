Sabrina MOGUEZ

Diplômée de graphisme et d'illustration, je suis aujourd'hui graphiste indépendante. Je travaille le plus souvent dans le domaine culturel, notamment le théâtre pour lequel je réalise de nombreux programmes, affiches et dossiers de presse.

Je m'investis énormément dans le milieu musical : je réalise des photos de concert et je crée des livrets d'album de musique.

Mon métier m'amène souvent à utiliser diverses compétences : maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign) et XPress, illustration (dessin, peinture, dessin vectoriel), modelage et photographie.

Toujours curieuse, je n'hésite pas à apprendre de nouvelles techniques artistiques, ce qui me permet de rajouter régulièrement quelques cordes à mon arc.

Que vous représentiez un théâtre, une compagnie théâtrale, un groupe de musique, une maison d'édition ou toute autre société, n'hésitez pas à me contacter pour la réalisation de vos projets graphiques!





Mes compétences :

Anglais courant

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

Xpress

Peinture

Dessin

Illustration jeunesse

AFFICHE POSTER

Photographie

Illustration

Graphisme

PAO