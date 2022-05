Laurie MAS

Titulaire d'un master Analyse et Contrôle et d'une expérience de 5 ans en laboratoire de chimie, Biochimie et micro-biochimie, je souhaite intégrer un laboratoire qui réponde à mes exigences professionnelles. Mon objectif est de mettre en application mes connaissances et mes compétences relatives à la chimie analytique appliquée aux industries agro-alimentaires ou pharmaceutiques.



Mes compétences :

Spectroscopies UV IR

Dosage immuno-enzymatiques ELISA

UPLC-UV

HPLC-Réfractométrie

GC-MS

HPLC-UV

Développement analytique

HPLC-Fluorimétrique

LIMS

HPLC-MS

IRTF

Analyseur séquentiel