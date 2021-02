Guillaume PRAS

Bonjour.



Consultant fonctionnel logistique SAP depuis début 2007, j'ai participé à de nombreux projets d'implémentation dans différents domaines d'activité (automobile, industrie, cosmétique, tertiaire...), de la phase d'analyse des besoins jusqu'à l'accompagnement au démarrage, en passant par la conception de la solution, le paramétrage et la formation utilisateur.

Mes différentes experiences m'ont permis de développer une forte expertise autour des métiers de la supply chain.



Expert MM, SD/LE et EDI, très bon niveau sur WM et sur les points d'intégration entre MM/SD et FI, CO, PP, QM et PS.

Bon niveau fonctionnel sur PP,CS et PM également.



J'ai de bonnes notions techniques et d'ABAP (userexit, BAPI, autorisations, formulaires Smartforms, LSMW, query...), me permettant de travailler au plus prêt des développeurs, et d'apporter des solutions fonctionnelles plus riches.



Expérience en avant-vente et coordination fonctionnelle de projet d'implémentation.



Anglais courant.

Basé à Lyon.



Mes compétences :

EDI

SAP MM

SAP WM

SAP SD LE

ABAP

SAP configurateur

SAP CS

SAP

Logistique

Supply chain