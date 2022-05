Laurie MAURIN

Mes expériences liées à mon domaine :



* 2015 - 2016 pôle emploi (Langon/ 6 mois) CONSEILLERE EMPLOI PLACEMENT : Constituer des dossiers de demande d'aide financière, de formation Accompagnement des demandeurs d’emploi, Gestion de portefeuille modalité « Suivi »



* 2014 Groupe Conseil Ingénierie Formation (Bègles/6 mois mi-temps) CHARGEE DE COMMUNICATION : Organiser, animer et communiquer lors des informations collectives auprès du public Organise, met en œuvre des actions de communication et de diffusion de l'information et réalise des outils/supports de communication selon la stratégie de l'entreprise.



* 2013 l’Association Saint François Xavier (Gradignan/ 2 mois) COORDINATRICE DE PROJET : Remédier aux difficultés individuelles constituant des freins à l’insertion Créer et réaliser un projet au sein d’une structure pour améliorer un service, une prestation



* 2012 Caisse d’Allocations Familiales (Bordeaux lac/ 2 mois) HOTESSE D’ACCUEIL : Accueil physique et téléphonique Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le lieu demandé



* 2010 Centre pour les enfants dans les quartiers difficiles (Villenave d’Ornon/ 1 mois) ANIMATRICE SOCIOCULTUREL : Créer, développer et entretenir une relation proactive et d’accompagnement avec le public Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution



Autres expériences professionnelles :



* 2014 - 2015 (Bègles/ 1 an) SERVEUSE : Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa commande



* 2012 – 2014 (Léognan/ 2 ans) COACH HANDBALL JEUNE : Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des séances Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions



* 2013 (Bordeaux Lac / 1 mois) EMPLOYE MAGASIN : Acheminer les produits en rayon et les installer en tête de gondoles, sur les linéaires Contrôler l'état et la conservation des produits périssables et retirer les produits impropres à la vente