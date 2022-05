Laurie MELQUIOND

Intérieur en scène est une entreprise basée à Marseille, spécialisée en décoration d’intérieur et en home staging qui met à votre disposition son savoir faire, ses connaissances en design et tendances ainsi que son réseau de professionnels qualifiés. Intérieur en scène vous assure un travail de qualité en totale harmonie avec vos attentes et vos envies, du conseil à la réalisation en passant par la conception 3D.

http://www.interieur-en-scene.com/



Mes compétences :

Conception

Coordination

Décoration

Décoration d'intérieur

Home staging

Mobilier sur mesure