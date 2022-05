Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'agent immobilier.



De nature dynamique, souriante, je m'investis dans les tâches qui me sont confiées.

Je souhaite mettre a profit mon expérience et mes compétences.



J'aime le travail en équipe, je suis rigoureuse et assidue



Ma qualité principale: le relationnel



Mes compétences :

Autonomie

Accueil physique et téléphonique

Aisance relationelle

Gestion de la relation client