Laurie-Morgane BRUN PATISSIER

FORMATIONS / DIPLÔMES :



2014 : Diplôme d'art-thérapeute - Faculté de Médecine de Grenoble



2013 : Diplôme d'intervenante spécialisé en art-thérapie - AFRATAPEM - école de Tours



2011 : Master en Sciences Humaines et Sociales, Mention Sciences de l’éducation : « Métiers de

l’enseignement scolaire, de la formation et de la culture ». ISPEF - Université Lumière Lyon 2



2010 : Maîtrise en Sciences Humaines et Sociales , Mention Sciences de l’éducation : « Métiers de la

formation et de l’intervention sociale et éducative ». ISPEF - Université Lumière Lyon 2



2009 : Licence en Sciences humaines et Sociales, Mention Sciences de l’Éducation : « Métiers de la

formation et de l’intervention sociale et éducative ». Institut des Sciences et Pratiques d’Éducation

et de Formation (ISPEF) - Université Lumière Lyon 2



2006-2008 : 1ere année et 2eme année de licence en Psychologie et Sciences de l’Éducation - Université

Lumière Lyon 2



2006 : Baccalauréat Sciences Médico-sociales

Option informatique et arts plastiques





PROJET PROFESSIONNEL :



Art-thérapeute, diplômée de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Grenoble.



Diplômée également d'un Master 2 Sciences Humaines, j’ai mené durant toute ma scolarité et vie universitaire plusieurs activités, notamment en tant que bénévole dans une association à but humanitaire ; Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) ; Auxiliaire de Vie Professionnelle (AVP) auprès d'un personnel (enseignant référent) mal voyant, au sein d'un collège.

Ces formations et expériences m’ont permis d’acquérir au fil du temps des connaissances solides sur les conditions et accompagnements des enfants en situation de handicap, ainsi que les enjeux d'exclusion, et de discrimination ...



Pour affiner mon portrait, j'aime être en relation avec les autres, les aider. Je suis patiente, à l'écoute et très ouverte, j'aime autant travailler en autonomie qu'en équipe. Je sais m'adapter et je pense avoir le sens des responsabilités et de l'organisation.



En effet, je suis à la recherche d’un emploi en tant qu'art-thérapeute (établissements, structures entre Lyon et Genève : Lyon, Ain, Haute-Savoie, Genève), qui saurait mettre à profil mes compétences tout en me permettant de trouver un épanouissement autant sur le plan professionnel que personnel



Mes compétences :

Animation

Créativité

Déontologie

digne de confiance

Ecoute

Gérer des projets

Organiser

Organiser et gérer des projets

ouverture d'esprit

Patiente

Persévérante

Qualité

Qualité d'écoute

Sens des responsabilités