Groupe international de conseil et services IT-Business, Cognizant aide les entreprises à déployer des technologies et méthodes innovantes pour gagner en efficacité et en compétitivité. Nos clients accèdent à des services étendus, 24/7, avec un réseau global de près de 171,000 professionnels dont la vision stratégique, l’expertise technologique et l’expérience auprès des plus grands groupes mondiaux leurs permettent de maîtriser toutes les composantes de l’entreprise digitale. Avec le ‘Future of Work™’, un cadre de réflexion et d’exécution mis en place par Cognizant, ils peuvent plus facilement repenser leur activité, réinventer leur façon de collaborer et renforcer leurs opérations.



Nous assurons à nos clients français une expérience unique en privilégiant une collaboration étroite, en investissant continuellement dans les processus et solutions de pointe mises en œuvres ainsi qu’en renforçant en permanence nos équipes et nos compétences locales pour un service de proximité optimal. Notre culture du service, fondée notamment sur l’intéressement à la satisfaction client, a été reconnue et récompensée par nos pairs.



Devenu Equinox-Cognizant, le cabinet constitue désormais un relais du métier de conseil de Cognizant en France et en Europe. Equinox-Cognizant apporte des solutions innovantes et performantes, de la phase de réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle. Nous accompagnons les Banques, les Services Financiers et le secteur de l’Assurance dans l’évolution du modèle opérationnel, de la gestion des risques et de la relation clients ainsi que dans leur transformation digitale.



http://www.equinox-cognizant.com/

http://www.cognizant.com/banking-financial-services



Personnellement, je suis passionné par la banque digitale, le financement participatif et tous les autres types d'investissements alternatifs.



Pour obtenir mes références, n'hésitez pas à me contacter par mail : guillaume.duranton@skema.edu



Mes compétences :

Fiscalité internationale

Commercial

Banque privée

GESTION de FORTUNE ou de PATRIMOINE

gestion de la relation client

animation commerciale

optimisation fiscale