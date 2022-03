Guillaume DURANTON

GENERALISTE RESSOURCES HUMAINES



• Maitrise complète des outils de gestion et paie (SAGE, HR ACCESS, SAP)

• Recrutements : de la définition des besoins à la rédaction du contrat de travail

• Veille sociale et conseil aux opérationnels pour une optimisation du climat social

• Gestion des contrats de travail

• Suivi de la sphère disciplinaire (sanction, licenciement, rupture conventionnelle)

• Mise en œuvre et suivi du plan de formation



Mes compétences :

Paie

Relations sociales

Ressources humaines

Temposoft

Sage Accounting Software

SAP

Government Legislation

Bulletins