Amélie THÉPOT-DURANTON

Titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine de l'ingénierie tissulaire.

En janvier 2014 j'ai créé une société de service, LabSkin Creations, qui a pour mission de tester l'efficacité d’ingrédients et de produits cosmétiques sur des modèles de peaux reconstruites réalisés sur mesure. Cette offre comprend (i) la conception d’un modèle de peau reconstruite personnalisable selon les besoins du client associée à (ii) son analyse in vitro permettant la caractérisation des effets des ingrédients testés.



Ce service s’adresse aux industries dermo-cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques commercialisant des produits finis, matières premières et autres ingrédients.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Biotechnologies

R&D

Ingénierie tissulaire

Culture cellulaire 2D et 3D