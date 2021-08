Julien CHAULET

Issu d'une école d'ingénieurs généraliste, j'ai fait mes armes dans le monde de l'actuariat. Aujourd'hui, j’ai pris une pause dans l’optique de me réorienter; durant laquelle j’ai pu me consacrer à mon activité de sapeur-pompier, ainsi qu’à d’autres projets associatifs, sportifs et civiques. C’est dans cette démarche que je souhaite apporter mon savoir-faire et mon savoir-être dans une structure humaine et technique. Et dans la région alpine, où j’ai grandi et où je souhaite m’établir désormais.



Mes compétences :

Actuariat

Assurance

Visual Basic

MS Excel VBA

Data Mining

C++

budgets

SAS Statistical Package

Risk Management

JavaScript

Java

HTML

Consolidations

Audit

Accident and Emergency