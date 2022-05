Manpower Conseil Recrutement Savoie est l'un des 70 cabinets de Manpower France. Le cabinet intervient auprès de ses clients Savoyards des secteurs INDUSTRIEL, BTP, TERTIAIRE et sur tout type de poste le temps d'une relation tripartie de recrutement ou d'évaluation (Entreprise - Consultant - Candidat) pour construire ENSEMBLE une relation pérenne et professionnelle.



Consultante au sein du Cabinet MANPOWER CONSEIL RECRUTEMENT de SAVOIE. Je travaille en collaboration avec les entreprises de la Savoie et du Grésivaudan sur leurs problématiques ressources et compétences.



Pourquoi me contacter ?

- Pour vous aider à clarifier votre besoin de ressources et compétences,

- Pour vous conseiller et vous accompagner dans votre processus de recrutement

- Pour la réalisation d'évaluations approfondies en inventaire de personnalité, connaissances métiers, bureautiques.

- Pour le suivi des nouveaux entrants dans leur fonction



Nous sommes 3 Consultantes aujourd'hui pour assurer une plus grande disponibilité et un service continu !



Ancienne athlète amatrice, je continue le sport autant que possible et je mets dans mon travail toute l'énergie nécessaire pour réussir !



Je suis en veille permanente sur certains profils et vous pouvez accéder à mes annonces en cours sur Manpower.fr ou me contacter directement à laurie.moulin@manpower.fr



Mes compétences :

Évaluation des candidats lors des entretiens

Conseil rh

Droit social

GPEC

Méthode STAR

Inventaire de personnalité