Laurie MOUNIER

Fille de 16 ans très intéressée par le domaine du Management et également par les Ressources-Humaines. Je cherche actuellement un stage à Clermont-Ferrand du 30 janvier 2016 au 3 février 2016 dans le cadre de mon baccalauréat sciences et technologies du Management et de la gestion. Un stage dans les domaines cités plus haut ou pas, je suis très intéressée par découvrir de nouveau métier également.



Mes compétences :

Microsoft Office