Spécialisée dans le secrétariat en bâtiment et assistanat administratif auprès d’entreprises diverses (entreprise de plomberie, maçonnerie Cabinet de recrutement, salon de beauté, distributeur de café,) LN Secret’ se met à votre disposition pour gérer toute la partie administrative de votre activité au sein de votre entreprise ou à distance (petites, moyennes ou longues missions).

(création de société au 1er janvier 2019)

Les prestations proposées (Liste non exhaustive, Tarifs nous consulter) :



Secrétariat



Accueil téléphonique,

Gestion d’agenda,

Réception et élaboration de courrier, mail,..

Création du poste secrétariat,

Mise en place de procédure,

Réponse aux appels d’offre

Création de rapport, mémoire technique,

…



Comptabilité



Etablissement de toute la chaîne documentaire (devis, factures, commandes, avoirs,…

Saisie comptable (saisie des écritures, rapprochement bancaire,…)

Gestion des paiements (fournisseurs, clients, administrations,)

; …



Commercial



Accueil de la clientèle,

Relance client,

Recherche de fournisseurs,

; ….



Le secrétariat indépendant est la solution pratique, modulable et adaptable pour votre entreprise. Je peux me déplacer en entreprise ou travailler à domicile.

Les points positifs :

- Une assistance permanente grâce au télé travail, téléphone et disponibilité,

- Une seule facture en fin de mois exonèrée de tva

- aucunes charges sociale supplémentaires pour l'entreprise.

Les tarifs sont établis sur forfait selon la masse de travail.

Je reste à votre disposition pour un rendez vous qui nous permettra de mettre en avant vos besoins en secrétariat.



Cordialement



Laurie Nicolas

LN Secret’

06 52 07 49 92



