Laurie NICOLAS

L’agence « Les Pro’Créatives » se donne pour objectif de développer l’art en entreprise pour amplifier la communication et stimuler l'intelligence collective, créatrice d'innovation.



Dans un marché toujours plus concurrentiel, les entreprises doivent se renouveler et leurs marques se distinguer. L’art donne du sens à l’entreprise, dope les leviers de croissance, apporte de l’innovation au produit et permet une communication différenciante.



D’une part, par le biais de la communication événementielle artistique, les entreprises peuvent mettre en scène leur histoire, construire un imaginaire et se différencier. Demander à un artiste de customiser ou de revisiter un produit, le rend unique et percutant. La signature artistique sur le produit crée la surprise, le désir et suscite la curiosité et l’envie du consommateur, tout en augmentant considérablement le trafic sur le lieu de vente. La marque Louis Vuitton l’a bien compris. Elle en a fait L’expérience et la démonstration depuis plusieurs années, en collaborant avec des artistes comme, entre autre Takashi Murakami.



D’autre part, aujourd’hui, le bien-être dans l’entreprise passe aussi par l'apport du culturel, outil indispensable au développement de la motivation, de la transversalité, de la fierté d’appartenance, de l’innovation et de la créativité. L’intervention artistique est une réponse à des problématiques RH des entreprises qui doivent répondre à des enjeux internes de productivité et de management intelligent parce qu’une entreprise performante se doit d’avoir des hommes et femmes mobilisés, engagés et créatifs qui lui permettent de se projeter dans l’avenir, afin d’être visionnaire et de faire évoluer son offre.





