Laurie ORTOVENT

Mes 15 années d’expérience dans le secteur des services informatiques m’ont amené à développer une double compétence dans le domaine commercial et le marketing opérationnel.



De 1999 à 2006, au sein de deux éditeurs de logiciels, je développe les portefeuilles clients sur des secteurs d’activité très différents (secteurs Bijouteries Joaillerie, Collectivités Locales et Laboratoires de Recherche). En parallèle de cette activité commerciale, j’organise les actions de prospection et de communication pour améliorer la notoriété de l’entreprise et augmenter le nombre de clients.



En 2007, une opportunité me permet d’exercer la fonction de Chargée Marketing et Communication. Coordinatrice des actions commerciales pour toutes les agences, je travaille également en collaboration avec les principaux partenaires sur les programmes de certification et la gestion des budgets co-marketing. Je suis également en charge de la communication externe à travers différents médias (plaquette, site web, presse…).



Actuellement en transition professionnelle, je souhaite continuer mon parcours professionnel sur des fonctions marketing et communication dans le secteur des services dans le bassin grenoblois.





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication évènementielle

Gestion de projets

Communication externe

Service client