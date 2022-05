Je souhaite rejoindre une équipe et mettre mon savoir ainsi que mes

compétences à son service. Dotée d’une grande qualité d'écoute et

d'une grande capacité d'adaptation et de rigueur, je suis en mesure de

répondre aux exigences du poste. Toujours à la recherche de nouvelles

connaissances et d’un dépassement de soit, je serai vous montrer que je

peux être à la hauteur de vos attentes.