Laurie PERRIN

Madame, Monsieur,





Grâce à mon expérience de plusieurs années dans le domaine commercial entant que dirigeante de salons de coiffure puis conseillère en immobilier, ainsi que technico commerciale dans le monde de la beauté, je vous sollicite pour le poste.



Au cours de mon parcours professionnel, mes différentes fonctions m'ont permis: de mettre en place plusieurs perspectives, suite à un bilan de compétence effectuer ses derniers temps, je n’ai pas d’expérience dans le domaine que vous proposer mais l’envie d’apprendre et le contact relationnel est toujours aussi dominant.



Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation sont des qualités qui me correspondent, sans oublier mes excellentes relations humaines qui font que je suis appréciée de mes collaborateurs et de mes clients.



Dans l'attente de notre collaboration, je vous prie, d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Mme PERRIN L.



Mes compétences :

Maitrise des logiciels courant en informatique

Analyse des besoins

Empathie

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Communication

Gestion optimale du temps

Accueil physique et téléphonique

Soucieuse du detail

Développement commercial