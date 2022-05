Travaillant actuellement pour le groupe Inditex chez Bershka en tant que vendeuse caissière je recherche un autre emploi dans le but d'évoluer ,

Attiré par le merchandising, et la vente assisté , très agréable et sociable .



Mes compétences :

Souriante

Polyvalence

Réel savoir sur les tendances et la mode

Créativité