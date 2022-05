Laurie PIFFERO

Touche à tout, j'ai un parcours atypique qui me permet aujourd'hui de savoir ce qui me plait: la communication, la rédaction web et le marketing.

J'aime mettre en place des stratégies pour faire connaître ou développer la notoriété d'une entreprise, me former continuellement, analyser le comportement des internautes, comprendre ce qui fonctionne et pourquoi.



L'image d'une marque est essentielle, et sa relation avec les clients doit être irréprochable. Qu'on veuille une approche traditionnelle ou originale, je sais m'adapter pour proposer des axes pertinents.



J'aime également imaginer des partenariats, des événements, des moyens atypiques de développer la société et de faire parler d'elle.



Mes compétences :

Gestion

Rédaction

Relationnel

Rédaction web

Organisation d'évènements

SEO

Réseaux sociaux

Communication

Organisation

Orthographe

Adobe Photoshop