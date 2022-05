Laurie PIRES

Societe de bureautique en plein developpement recrute 1commercial en bureautique, distributeur agréé olivetti (konika minolta), vous serez en charge de votre secteur pour developper et créer votre portefeuille clients.

Vente de matériel multifonction A4/A3 et réseau informatique PC et MAC.

salaire très motivant et outils a disposition. évolution de poste rapide vers un poste de directeur(trice) d'agence.



Mes compétences :

force de vente, management