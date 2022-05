Laurie RAVARY

Com l’Air



Graphiste indépendante, j’ai créé Com l’air dans le but de vous apporter des solutions de communication. Ma créativité et ma recherche de la bonne idée sont le ciment de ce que je vous propose et d’une collaboration pérenne.

Je suis à votre disposition pour la création de logo, carte de visite, charte graphique et tous supports de communication.

Enfin je suis très réactive et passionnée par mon métier.



A bientôt



Laurie



www.com-l-air.com



Mes compétences :

Photographie

Quark xpress

Wordpress

PC

Macintosh

HTML

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux

Adobe Flash

Adobe Fireworks

Adobe Dreamweaver

CSS