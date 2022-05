Laurie ROCHE

Convaincue que la communication a un rôle essentiel dans la stratégie d'une entreprise ou d'une collectivité, mon ambition professionnelle est de devenir une chargée de communication expérimentée et polyvalente avec des missions variées et des responsabilités dans les différents domaines de la communication globale.



Le côté relationnel de ce métier, les échanges qu’il y a avec les différents acteurs de l’entreprise, les interactivités, me correspondent. De plus ma curiosité me permet d’être sans cesse en recherche de nouvelles informations et de développer ma capacité d’analyse.



Mes précédentes expériences m’ont permis de développer des compétences liées à la réflexion stratégique, la mise en place d’actions de communication ciblées (gestion et organisation d’événements, la création, rédaction et diffusion de supports de communication variés, etc.) ainsi que des compétences liées au suivi et à la mesure des actions mises en place.



Enfin, mon année de césure à l'étranger m'a permis de m'enrichir d'une nouvelle culture, de mettre a l'épreuve ma créativité et ma volonté de réussir et surtout de perfectionner mon anglais. Des atouts qui me semblent essentiels pour travailler dans ce métier.



Mes compétences :

Microsoft office

Photoshop

Illustrator

Communication événementielle

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe

Community management

Marketing

Relations Presse et Publiques

Lobbying

Édition